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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق الامتحانات الإلكترونية التجريبية لـ«أولى ثانوي» بـ6 محافظات

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:21 ص
الامتحانات الإلكترونية
الامتحانات الإلكترونية
نورهان عبدالرحمن
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انطلقت منذ قليل أعمال المرحلة الأولي من امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التجريبية، التي يخوضها ما يزيد عن 600 ألف طالب وطالبة من منازلهم، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للحد من انتشار فيروس" الكورونا".

تجري الامتحانات وفق فترات زمنية محددة لكل محافظة حيث يؤدي طلاب محافظات محافظات القاهرة، المنوفية،كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر الامتحانات من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحا.

يحق للطلاب في الامتحانات استخدام أجهزة التابلت، أو الحاسب الآلي، أو المحمول متصل بشبكة الإنترنت للوصول إلى منصة الامتحانات الإلكترونية بعد تسجيل بياناته.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بعمل تقسيم زمني، وفق المحافظات المسجل بها الطلاب، لضمان عدم حدوث مشاكل، أو ضغط على شبكة الإنترنت ولتحديد مكان المشاكل التقنية ومعالجتها.

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