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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح للاستعانة بـ«دماء» المتعافين من كورونا لشفاء المصابين

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:48 ص
جريدة الدستور
إسلام نصير
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تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، باقتراح برغبة للحكومة بضرورة إطلاق دعوة ‎لكل متعاف من ڤيروس «كورونا» أو كل من كانت تحاليله للفيروس موجبة، وأصبحت سالبة أن يتبرع بلتر ونصف من دمائه لبنوك الدم المصرية.

وأكد «أبوالعلا» أنه يمكن الوصول إلى هؤلاء المتعافين بسهولة من خلال قاعدة بياناتهم لدى وزارة الصحة، واللجوء بعمل مسح خاص لهذا الموضوع.

وأوضح أنه وفقا لهذه الدعوة سيتم استخلاص البلازما من الدم، حيث إنها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، ويمكن التأكد قبيل عملية التبرع من وجود ( IgG & IgM) في دم المتبرع the so called passive immunization، وهذه طريقة علاج معروفة مضمونة وآمنة لعلاج الحالات الخطيرة.


وتابع: «تحضير مختلف ‎مكونات الدم لعلاج حالات أخرى كثيرة وخطيرة تمت بمنتهى النجاح بعد فحص الدم والقيام بكل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامته»، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيكون له صدى إيجابي كبير في مواجهة فيروس كورونا، والوقوف بجانب الحالات الحرجة من المصابين.

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