طبيب بيطرى: القطط لا تنقل «كورونا» للإنسان (فيديو)

قال الدكتور عامر رمضان أستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة، إن القطط لا تنقل فيروس كورونا إلى الإنسان ولكنها تحصل على العدوى من الإنسان المصاب، ومن الممكن أن تنقل القطط الفيروس من قط لآخر.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القطط لا تنقل فيروس كورونا إلى الإنسان ولكنها تنقله من قط لآخر.واستكمل عامر رمضان: "القطط لديها مناعة قوية، ولا تنقل العدوى إلى الإنسان".