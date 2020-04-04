أستاذ جراحة: كل مرضى الأورام عرضه للإصابة بكورونا

قال الدكتور محمود بسيوني، أستاذ الجراحة والأورام بالمعهد القومي للأورام، إن كل مرضى الأورام عرضه للإصابة بفيروس كورونا لضعف مناعتهم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، ويذاع عبر فضائية "ON"، أن فيروس كورونا واحد من الفيروسات المخلطة، وكان موجودًا من قبل بصورة مختلفة، وهو معدي جدًا وسريع جدًا في الانتشار، ويسبح في الجو، ويستهدف عدة أجهزة في الجسم.ونصح الدكتور محمود بسيوني، مرضى الأورام، بضرورة العزل والتباعد عن أي مصدر عدوى.