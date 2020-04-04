سعد الزنط: أمريكا فقدت 60% من قوتها.. وستكون آيلة للسقوط فى 2025

قال الدكتور سعد الزنط، إن أمريكا تدير مرحلة السقوط وأوروبا تدير مرحلة التفكك بسبب كورونا، والشرق هو القادم.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن ثلاثة مقومات رئيسية تقوم عليها أي إمبراطورية، أولها اقتصاد قوي، وقوة عسكرية قادرة على الوصول لأي منطقة في العالم، وديمقراطية غير مشكك فيها.. لافتا إلى أن 60% من تلك المقومات أصبحت غير موجودة لدى أمريكا.وتابع: "أمريكا أصبحت آيلة للسقوط، ولكنها لن تسقط بسرعة الاتحاد السوفيتي، لأن بها مؤسسات قوية، وسقوطها هياخد وقت".وواصل: "من 2020 إلى 2025 مرحلة التحول لأمريكا وبداية لسقوطها، وكورونا كانت الضربة الأولى لأمريكا".