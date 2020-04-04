بشير عبدالفتاح يكشف مظاهر سوء إدارة أردوغان فى أزمة كورونا (فيديو)

علق بشير عبد الفتاح، الباحث في الشأن التركي على استيلاء أنقرة على شحنة طبية إسبانية قائلًا: "ليس أول من سرق شاحنات بحرية أو جوية تحمل أجهزة تنفس قادمة من الصين وروسيا ومتجهة صوب أوروبا والمنطقة العربية"، مشيرا إلى أن أمريكا وألمانيا وفرنسا ودول في شرق أوروبا قاموا جميعا بعملية قرصنة على شاحنات طبية.وأوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن تركيا مدفوعة لذلك؛ لأنها من أكثر 10 دول على مستوى العالم بها إصابات بكورونا، مشيرا إلى أن من مظاهر سوء إدارة أردوغان لأزمة كورونا هي التكتم والتعتيم وتأخر الإجراءات الاحترازيةوتابع: أردوغان اختلف مع رئيس بلدية اسطنبول عندما طالبه بفرض حظر تجوال كامل في المدينة الأكبر في تركيا"، لأنها شريان الاقتصاد لبلاده، وكانت نتيجة قراره أن الإصابات تعدت 15 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والوفيات وصلت إلى ألف حالة.وأشار إلى أن الاقتصاد التركي من أكثر الاقتصاديات المهددة بسبب كورونا لأنه يعتمد على قطاعات النقل والسياحة والتجارة وجميعها ضربت في مقتل بسبب كورونا، لاسيما أن الاقتصاد التركي كان ينزف بشدة قبل أزمة الفيروس القاتل.