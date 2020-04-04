أحد سكان قرية الهياتم يكشف دور الإخوان في «مظاهرات كورونا»

قال محمد رجب، أحد سكان قرية الهياتم بالغربية، إن شاب من أبناء القرية يعمل مدير بأحد المطاعم هو أول من أصيب بكورونا في القرية، لافتا إلى أن هذا الشاب كان واعي جدا، وقام بعمل حجر صحي لنفسه ولم يتعامل مع أحد حتى إجراء التحليل وظهور النتيجة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه بعد تأكد إصابة الشاب بكورونا، قامت أسرته بإجراء التحاليل، وتأكد إصابة أشخاص منهم.وأكد "رجب"، أن أبناء القرية هما من طالبوا المسئولين بعمل حجر صحي احترازي للقرية، حتى لا تنتقل العدوى لقرى مجاورة أخرى، نافيا ما تردد حول تظاهر أهالي القرية بسبب اعتراضهم العزل الصحي.وأوضح أن جمعيات خيرية رائعة عملت على مساعدة معدومي الدخل من أبناء القرية، وأرسلوا لهم مواد غذائية، ولكن تم تداول صور المساعدات على السوشيال ميديا، وتناولت قنوات الجماعة الإرهابية تلك الصور وهو ما تسبب في حزن أهل القرية من المساعدات، وإظهارهم بشكل سيء، فخرج الناس واعترضوا على قبول المساعدات بهذا الشكل.