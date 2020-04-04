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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم ينشر 6 إرشادات قبل الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى

السبت 04/أبريل/2020 - 09:04 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، بعض الإرشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، غدا الأحد.

١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https:studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https:thaneduone.emis.gov.eg.

٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.

٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

٥- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا.

٦- هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.

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