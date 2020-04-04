إصابة 31 إثر انقلاب أتوبيس ببرانى فى مطروح (صور)

أصيب 31 شخصا في انقلاب أتوبيس غرب الدلتا بالقرب من مستشفى براني العسكري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى براني ومطروح العسكري لتلقي العلاج.تلقى الدكتور محمد أحمد سعدية، مدير فرع هيئة الإسعاف بمطروح، بلاغا بانقلاب أتوبيس غرب الدلتا بمدينة براني، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.وتم نقل 26 مصابا إلى مستشفى براني العسكري، لتلقي العلاج و5 مصابين لـ«مطروح العسكري».