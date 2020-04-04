الغزاوى: الدلتا للصلب ستشهد طفرة صناعية الفترة المقبلة

أشاد الدكتور إبراهيم الغزاوي، الخبير الاقتصادي، بخطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وتأهيل شركة الدلتا للصلب وإعادة رونقها من جديد.وأضاف "الغزاوي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن شركة الدلتا للصلب من كبرى الشركات الحكومية التي كانت تحقق عائدا كبيرا للدولة، لذا كان لا بد من تطويرها وتحديثها كعامل من عوامل التنمية الاقتصادية في مصر، متمنيًا أن يتم إصلاح كافة الشركات المتعثرة على غرار شركة الدلتا للصلب.وتابع أنه على الرغم من أن الشركة ما زالت عمليات التطوير مستمرة بها ولم يتم الانتهاء من تطويرها بشكل نهائي حتى الآن، إلا أنها أصبحت تحقق أرباحا جيدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد الشركة طفرة كبيرة في الصناعة والإنتاج والتصدير.