ألمانى: 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 1250

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا حتى بعد ظهر اليوم السبت، أكثر من 89300 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما كانت حصيلة أمس في ذات التوقيت تقريبا 83700، ما يعني وجود ما يقارب ستة آلاف إصابة جديدة اليوم.جاء ذلك في إحصاء تعده وكالة الأنباء الألمانية، يقوم على جمع أعداد الإصابة بالفيروس والوفيات الناجمة عنها التي تصدر عن كل ولاية ألمانية على حدة.واحتلت ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد مركز الصدارة من حيث أعداد المصابين في البلاد، حيث سجلت أكثر من 23 ألف إصابة بالعدوى فيها ووفاة ما لا يقل عن 370 شخصا، تليها ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد التي سجلت أكثر من 19400 إصابة وما لا يقل عن 250 وفاة.وتعتبر أعلى مستويات الإصابة مقارنة بعدد السكان في الولايات الألمانية هي التي سجلتها ولاية بافاريا أيضًا، حيث يصل معدل الإصابة بالفيروس فيها إلى 3. 176 شخص لكل مائة ألف من سكانها، بينما يبلغ متوسط الإصابة في سائر ألمانيا 4. 107 لكل مائة ألف.وتوفي ما لا يقل عن 1250 شخصا في جميع أنحاء ألمانيا حتى الآن، وفق البيانات الرسمية إثر إصابتهم بمرض "سارس-كوف- 2"، الناجم عن عدوى فيروس كورونا المستجد، كما توفي عدد من الألمان بالخارج في سياق تفشي كورونا.وكما هو الحال في العديد من الدول الأخرى، يتوقع الخبراء وجود رقم خفي كبير لعدد الإصابات في ألمانيا كذلك، وذلك نظرا لعدم إمكانية إحصاء جميع المصابين من الناحية العملية.