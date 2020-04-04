موسى حوامدة: أقضي عزلتي في قراءة «وحدة الأدب والفن»

اتجه عدد من الكُتّاب والنقاد والشعراء خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم إلى القراءة والكتابة؛ لتخفيف حدة العزل والاستفادة من مدة البقاء في المنزل.من جهته، قال الشاعر الفلسطيني موسى حوامدة، أقضي فترة العزل في القراءة والكتابة، فقد قرأت كتاب للمؤلف محمد مندور "وحدة الأدب والفن"، ورواية "جنازة جديدة لعماد حمدي" للروائي وحيد الطويلة، و"الأعمال الكاملة" للكاتب محمد سليمان، ومتابعة الأخبار العالمية حول ما يحدث من مستجدات فيروس "كورونا".وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، "أستغل فترة العزل أيضًا في كتابة سيرتي الذاتية عبر صفحتي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أقوم بتدوينها أولًا ثم بعد ذلك سيتم تحويلها إلي كتاب قريبًا".وأشار حوامدة إلي أن فترة العزل فرصة جيدة للقراءة، وفترة يستغلها المبدع لإعادة ترتيب أولوياته وكتابة ما يدور في ذهنه من أفكار، فإن المبدع يحتاج إلي فترة هدوء وراحة حتى يتفنن في الكتابة.