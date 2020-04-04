انفجار للغاز فى مبنى سكنى بموسكو (فيديو)

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطعا مصورا عن انفجار للغاز في مبنى سكني في مقاطعة موسكو.ولقي شخص واحد مصرعه، وأصيب 4 آخرون بجراح جراء انفجار أنبوب للغاز هز مبنى سكنيًا في مدينة أوريخوفو-زويفو بمقاطعة موسكو، اليوم السبت.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الانفجار وقع في شقة بالطابق الثالث للمبنى المكون من خمسة طوابق، ما أسفر عن انهيار المبنى جزئيا.وأكدت الوزارة بدء أعمال البحث والإنقاذ، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق المعلومات حول عدد ضحايا الحادث.