إحالة 3 عاطلين للجنايات لسرقتهم مدير مطعم بالنزهة

أحالت نيابة النزهة الجزئية، السبت، 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة مدير مطعم بالإكراه.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع عبدالحميد بدوي، تمكن من ضبط كل من "ع. ف"، 23 سنة، عاطل، "و. ع"، 19 سنة، عاطل، و"ي. ع"، 25 سنة، عاطل، أثناء تواجدهم داخل حديقة بمحل الضبط مستقلين دراجة بخارية ماركة حلاوة سوداء اللون "دون لوحات معدنية" قيادة الأول، وبحوزتهم 2 ماسك كحلي اللون، 2 قفاز طبي، لاصق أبيض طبى، 2 سلاح أبيض "مطواة، شفرة موس".بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بشروعهم في سرقة "ع. ص"، 37 سنة، مسئول عن مطعم برجر أمام نادي الشمس كرهًا عنه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضاف الأول أنه نظرا لسابقة عمله بالمطعم، وفصله على إثر خلافات بينه وبين المذكور، ما أثار حفيظته، فخطط لسرقته أثناء خروجه من المحل عقب علمه بحيازته الرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين بالمحل، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططهم إلى أن تم ضبطهم.بمواجهة بقية المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيّداها، ليتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة سير التحقيق.