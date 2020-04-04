رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 04 أبريل 2020 الموافق 11 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 3 عاطلين للجنايات لسرقتهم مدير مطعم بالنزهة

السبت 04/أبريل/2020 - 11:25 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
طباعة
أحالت نيابة النزهة الجزئية، السبت، 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة مدير مطعم بالإكراه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع عبدالحميد بدوي، تمكن من ضبط كل من "ع. ف"، 23 سنة، عاطل، "و. ع"، 19 سنة، عاطل، و"ي. ع"، 25 سنة، عاطل، أثناء تواجدهم داخل حديقة بمحل الضبط مستقلين دراجة بخارية ماركة حلاوة سوداء اللون "دون لوحات معدنية" قيادة الأول، وبحوزتهم 2 ماسك كحلي اللون، 2 قفاز طبي، لاصق أبيض طبى، 2 سلاح أبيض "مطواة، شفرة موس".

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بشروعهم في سرقة "ع. ص"، 37 سنة، مسئول عن مطعم برجر أمام نادي الشمس كرهًا عنه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضاف الأول أنه نظرا لسابقة عمله بالمطعم، وفصله على إثر خلافات بينه وبين المذكور، ما أثار حفيظته، فخطط لسرقته أثناء خروجه من المحل عقب علمه بحيازته الرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين بالمحل، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططهم إلى أن تم ضبطهم.

بمواجهة بقية المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيّداها، ليتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة سير التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ مع بديل أحمد فتحي

وزير التعليم يكشف سبب التزاحم على شرائح المحمول

نائب محافظ الغربية يكشف حقيقة مظاهرات «الهياتم»

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 4-4-2020

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

الصحة العالمية: 76 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

الالتهاب الرئوي والأنفلونزا مرتبطان بـ 8% من وفيات أمريكا

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

«جوته» يستكمل أنشطته وبرامجه التعليمية والثقافية عبر الإنترنت

غدًا.. «بالعربي» يحتفل بعيد ميلاد علي الحجار

طه حسين فى العرض الخاص لفيلم «دعاء الكروان» (صور)

حمزة قناوي: جريمة سرقة رامونا يحيى لقصائدي لن تسقط بالتقادم