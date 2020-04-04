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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة العالمية»: مصر لم تصل لمرحلة الذروة فى فيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 01:56 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
رباب الأهواني
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قال الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر لم تصل إلى مرحلة الذروة بعد في فيروس كورونا، متابعًا: «قراءة البيانات الوبائية حول العالم تؤكد إننا لم نصل لذروة الفيروس».

وأضاف «أبوالعطا»، خلال لقاء خاص ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن الأسابيع المقبلة ستظهر معدلات انتشار فيروس كورونا حول العالم، لافتًا إلى أن هناك دولًا تأخرت في الإجراءات الاحترازية ولذلك انتشر بها الفيروس.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

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