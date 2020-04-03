القبض على المسئول عن إقامة صلاة الجمعة بحدائق أكتوبر

كشف الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» عن أنه تم ضبط المسئول عن إقامة صلاة الجمعة اليوم بأحد مساجد حدائق أكتوبر وغلق المسجد.

وكان الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أكد أنه يوجد 53 ألف إمام على مستوى الجمهورية.. لا يوجد أحد منهم فتح مسجدًا وصلى الجمعة، لكن أحد العاملين بإحدى الزوايا فتح المسجد ودخل أحد الأهالي وتم فصل العامل من الخدمة نهائيًا، لكن لا يوجد إمام أقام جمعة.