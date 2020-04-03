ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» في السودان إلى 10

أعلنت السودان، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 10، وفقا لما أفادت به فضائية سكاي نيوز.ومع بدء تفشي فيروس كورونا خارج الصين، تركز القلق في السودان حول بنية الرعاية الصحية الأولية، خاصة المستشفيات الحكومية التي تكلس عمودها الفقري.لكن احتواء فيروس الكوليرا في إحدى ولايات البلاد، والإجراءات السريعة التي اتخذت قبل أشهر، ساعدت في مواجهة كورونا.وكانت البنية التحتية الطبية، تدهورت كثيرا في السودان خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، إبان حكم عمر البشير الذي أطاحته الاحتجاجات في أبريل الماضي.