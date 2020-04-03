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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عضو المكتب الفني باستئناف القاهرة يكشف سبب تأجيل جلسات المحكمة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:16 م
المستشار محمد سيف
المستشار محمد سيف
محمد عيسي
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قال المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، إن رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح أصدر قرار بتعليق الجلسات بالمحكمة حتى ١٦ أبريل المقبل.

وأضاف إن رئيس محكمة استئناف القاهرة رأى إنه تجنبًا للزحام ولتقليل فرص العدوى بسبب فيروس كورونا، فإنه تم التراجع عن القرار السابق بعودة العمل بالمحكمة غدا السبت، وقرر تأجيل الجلسات حتى ١٦ أبريل الجارى.

كان المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر أصدر باستمرار العمل كما هو محدد للدوائر خلال دوري الانعقاد الأول من 4 أبريل حتى 9 أبريل والثاني من 11 أبريل حتى 16 أبريل.

وأصدر مجموعة من الإجراءات على رأسها عدم دخول المواطنين لدور المحكمة ومأموريتها وقاعات انعقاد الجلسات للمتهمين في القضايا الجنائية ومحاميهم والمدعين والمدعي عليهم في كافة الدعاوى الأخرى ومحاميهم، وهو ما يتحقق به الإجراءات الاحترازية الوقائية ( منع التجمعات والزحام والتكدس).

وطالب رئيس المحكمة الجهات الأمنية بمعاونة الامن الإداري بالمحكمة ومأموريتها تنفيذ الإجراءات الوقائية المتبعة بكل دقة، إضافة إلى تخفيض عدد المترددين على المحكمة بنسبة تصل إلى 80 %، موضحًا أن تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة خلال الأسبوع الماضي بدوائر المحكمة والاستراحات.

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