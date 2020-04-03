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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية» تثمّن جهود الرئيس فى مكافحة كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:04 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالتزام الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، موجهًا الشكر له على الإجراءات والقرارات التي اتخذها أيضًا لضمان حصول المصابين على الدعم والرعاية الطبية اللازمة.

وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية- في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "شكرًا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على التزامكم القوي لمنع تفشي فيروس كورونا".. واصفا تلك الإجراءات بأنها "عمل عظيم وتضامن من القيادة المصرية".

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