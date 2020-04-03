ضبط مسجل قتل صديقه ودفنه فى وادى الريان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالفيوم وضبط مرتكبى الواقعة.تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بغياب عامل، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا مقيمًا بذات الناحية له معلومات جنائية، ومحبوسًا على ذمة إحدى القضايا، وأن المذكور كان برفقته عاطل له معلومات جنائية مُقيم بذات الناحية.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته أقر بسابقة قيامه بالاشتراك مع المتهم الأول باستدراج المجنى عليه بدراجة نارية لمنطقة وادى الريان بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بزعم إنهاء خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول.وأوضح أنه حال وجودهم بمكان الواقعة، قام المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، وقام بدفنه بذات المكان، وهدد المتهم الثانى بالقتل فى حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وقام ببيعها، وتم ضبطه وأرشد عن الدراجة النارية.