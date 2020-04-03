التعليم تواصل تسليم شرائح تابلت «أولى ثانوى»

تواصل اليوم مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، إجراءات تسليم شرائح محمول التابلت لما يزيد على 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي بالتنسيق مع شبكات المحمول.وقررت كل مديريات التعليم استمرار إجراءات تسليم شرائح التابلت في المدارس التي تم تحديدها كمراكز توزيع في كل إدارة تعليمية اليوم وغدًا السبت رغم كونها إجازة رسمية، استعدادًا للامتحانات التجريبية التي ستنطلق الأحد القادم.في السياق نفسه، ناشدت الإدارات التعليمية أولياء الأمور والطلاب بالصف الأول الثانوي، بسرعة استلام شرائح التابلت الخاصة بهم لضمان دخولهم الامتحانات التجريبية.وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال يومي الجمعة والسبت داخل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام بكل التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين.