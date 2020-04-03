فلسطين تطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال، صباح اليوم بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس.وقال اشتية في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن إسرائيل تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شعبنا من الوباء.وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الوزير الهدمي، صباح اليوم، من منزله في الصوانة، للمرة الرابعة، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.