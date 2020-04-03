«أمن المنافذ» يضبط 4 قضايا تهريب جمركي

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.أسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها "أمتعة شخصية، قطع غيار ماكينات صناعة النسيج، مستلزمات طبية" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 1،108،957 جنيها.وأثمرت جهود الأمن العام عن ضبط 13 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي".كما تم تنفيذ 81 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 121 مخالفة متنوعة.جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وباشرت النيابة التحقيق.