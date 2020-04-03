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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية الأنبا شنودة بطهطا تبدأ بث مدارس الأحد «أونلاين».. اليوم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:07 ص
جريدة الدستور
تريزة شنودة
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أعلنت كاتدرائية الأنبا شنودة بإيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، أولى حلقات مدارس الأحد "الخدمة الكنسية" "أونلاين " عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويقدم مدارس الأحد خدام الكنيسة الحلقات، وذلك في إطار حرصهم على التواصل مع الأطفال من جميع المراحل العمرية عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات.

وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.

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