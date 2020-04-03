السفير الصيني: الحياة عادت لطبيعتها بووهان ومستعدون للتعاون مع أمريكا

أكد السفير الصيني في القاهرة، لياو لي تشاونج، أن الصين شهدت تحسنا في الأيام الأخيرة، وسجلت حالات إصابة قليلة بفيروس كورونا كانت وافدة من الخارج وليس من الداخل.ولفت في حوار خاص لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إلى أن مدينة ووهان بدأت استعادة مظاهر الحياة الطبيعية، ووسائل المواصلات عادت للعمل هناك، وسيتم رفع جميع قيود السفر من وإلى ووهان الصينية في 8 أبريل الجاري.وأردف تشاونج: "الصين والولايات المتحدة سيستفيدان من التعاون، ونحن مستعدون لتدوير العلاقات الصينية الأمريكية القديمة، وهو أمر لا يخدم مصالح البلدين فقط، وإنما يخدم العالم كله، فأمام الأزمات من السهل يتعثر الناس".وأشار إلى أن الصين ما زالت دولة نامية، رغم أنها ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، إلا أن نصيب الفرد ما زال منخفضا.