«الغد» يطلق حملة تطهير وتعقيم لمواجهة كورونا بالإسماعيلية

نظم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، حملة تطهير وتعقيم لعدد من القري والمراكز التابعة لمحافظة الإسماعيلية وبعض المحال التجارية والمنازل والسيارات في إشارات المرور والمكاتب الإدارية والسنترال الرئيسي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطبقًا لتوجيهات من اللواء محمود ماهر مساعد رئيس الحزب لمدن القناة وأمين عام محافظة الإسماعيلية.وأضاف "حزب الغد"، فى بيان له اليوم، قامت أمانة الحزب بتكريم كل طاقم تمريض ومدير مستشفى الجامعة التخصصي على مجهودهم خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم بحصر الأسر المتضررة من جراء توقف الأعمال لذوي الأجر اليومي بتوزيع مواد غذائية وفواكه وخضر، وهذا طبقًا لخطة الحزب لأمانة المحافظة خلال شهر أبريل ٢٠٢٠.