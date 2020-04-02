وفاة أول حالة مصابة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في مدينة مصراتة.يذكر أن المركز الوطني، أعلن أول أمس عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 10 عقب تسجيل حالتين جديدتين.وكانت ليبيا قد سجلت أول إصابة بكورونا، يوم 25 مارس الماضي، ولاحقا تم حظر التنقل بين المدن بشكل تام، لمنع تفشي الجائحة شديدة العدوى.يذكر أن معظم الحالات تم تسجيلها في مصراتة وطرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.