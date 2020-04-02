مخرج «القمر آخر الدنيا» يلتزم بمواعيد حظر التجول

يستكمل فريق عمل مسلسل "القمر آخر الدنيا" للمخرج تامر حمزة، التصوير داخل مدينة الشيخ زايد، وذلك قبل بدء المواعيد المقررة لحظر التجول، مع أخذ كل الاحتياطات مثل التطهير والتعقيم الكامل لمقر التصوير وارتداء الكمامات والقفازات، بإشراف من شركة الإنتاج "ستار ميديا برودكشن" للمنتجة شيرين مجدي."القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف، هدى الأتربي وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.يذكر أن شركة "ستار ميديا " هي للمنتجة شيرين مجدي والتي قدمت مجموعة من إنتاجات البرامج الديجيتال والدراما التلفزيونية في الوطن العربي، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربة الدرامية الإنتاجية الأولى لها داخل مصر.