«زراعة عين شمس» تصنع منتجات وقائية ضد «كورونا»

أطلقت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، حملة لتصنيع المعقمات والمطهرات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم الكمياء الحيوية بكلية الزراعة، دعما لخطة الدولة في مكافحة الفيروس بعد نقص هذه المنتجات في الأسواق؛ ما تسبب في ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية.ومن جانبه، أكد الدكتور نظمي عبدالحميد نائب، أن الجامعة عليها دور مجتمعي ملتزمة به، لذلك منذ إعلان الحكومة للخطة الشاملة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وإقرارها حزمة قرارات وإجراءات احترازية للوقاية، عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الصارمة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بها، فضلا عن عمل حملات التوعية بطرق الحفاظ على الصحة والوقاية من انتشار هذا الفيروس، بجانب تصنيع كلية الزراعة المواد المتعلقة بالوقاية باسعار رمزية وفي متناول الجميع، لمنع الممارسات الاحتكارية وتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى.كما أوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة أن الفترة التي يمر بها العالم ومصر حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، تعتبر فترة عصيبة، تستوجب تظافر جهود الجميع وأن يتحمل كل منا المسئولية حتى نتمكن من تجاوزها بأقل الأضرار الممكنة.