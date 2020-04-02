داود أوغلو: أزمة كورونا كشفت عن فراغ خزينة تركيا

قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داوود أوغلو، إنه لا ينبغي على الدولة أن تجمع المال، ولكن من واجبها أن تدعم الشعب في تلك الأوقات والأزمات.يأتي ذلك في ضوء حملة الانتقادات التي تعرض لها الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إعلانه عن حملة لجمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا.وذكر موقع "تركيا الآن" أن أوغلو انتقد دعوة أردوغان للتبرع، في لقاء له مع الصحفي مرات سابونجو، في استديو صحيفة «تي 24»، مشيرًا إلى أن الدولة الاجتماعية لا تطلب المساعدة، بل هي من تقدم المساعدة للمتضررين.وتابع أنه إذا طلبت الدولة زكاة الشعب، فهذا دليل على أن الخزانة فارغة، وقال: "إذا بدأنا لا نرى الأزمة الاقتصادية التي تحرق المنزل، فينبغي علينا جميعًا أن نقلق بشأن الانفجارات الاجتماعية".