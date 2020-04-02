رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية من خلال بيت الزكاة

يقدم لكم «الدستور» رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية الغير منتظمة من خلال صندوق بيت الزكاة والصدقات المصري.



أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، تقديم إعانة لصالح العمالة اليومية المتأثرة بالظروف الحالية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك من خلال صرف الدعم من صندوق بيت الزكاة والصدقات المصرى.

يأتي دعم الأزهر للعمالة اليومية الغير منتظمة نتيجة للقرارات والإجراءات الاحترازية التى تواجه بها الحكومة المصرية خطر تفشي فيروس كورونا.

ويعد الأزهر الشريف أحد وأكبر الصروح في مصر الذي يعمل علي دعم التكافل الاجتماعي، وتقديم كافة المساعدات للأسر الفقیرة خاصةٍ في ظل الظروف الراهنة ومخاطر تفشي فيروس كورونا في أكثر من محافظة مصرية.

وأكد فضیلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطیب شیخ الأزھر الشريف، علي مضاعفة قیمة الإعانة الشهرية التي يصرفھا بیت الزكاة والصدقات المصري لمستحقیھا وذلك خلال شھر أبريل ومايو من عام 2020، بسبب زيادة عدد المواطنین المحتاجین الي ذلك الدعم.

ويتم التسجيل عبر موقع الأزهر بعد ملء استمارة إعانة العمالة اليومية غير المنتظمة.





خطوات التسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية عبر بوابة الأزهر

الدخول على رابط بوابة الأزهر المخصص للتسجيل في استمارة إعانة بيت الزكاة والصدقات المصرى للعمالة اليومية المتأثرة بالظروف الحالية .. اضغط هنا





كتابة الاسم الأول

كتابة اسم الوالد ثلاثي

كتابة الرقم القومي

كتابة رقم الهاتف المحمول

اختيار النوع (ذكر – أنثي)

اختيار المحافظة

كتابة العنوان

اختيار عدد الأفراد التي يعولها طالب الإعانة

اختيار الحالة الاجتماعية ( متزوج – أعزب – مطلقة – أرملة)

كتابة اسم المهنة

كتابة جهة العمل الحالية

كتابة متوسط دخل الأسرة الشهري

كتابة بيانات الأفراد التى يعولها طالب الإعانة

ارفاق صورة ظهر بطاقة الرقم القومي

الضغط على علامة صح " أقر بأن البيانات صحيحة، وأتحمل مسؤوليها قانونًيا، وأتعهد بتقديم المستندات المطلوبة متى طُلب مني ذلك. ويرجي العلم ان التسجيل مرة واحده ولا يمكن تعديل البيانات .

اضغط تسجيل

ملحوظة: ستقوم الصفحة بنقلك تلقائياً لكتابة بيانات الافراد التي يعولها صاحب طلب الإعانة حيث يتم كتابة اسماءهم ومدي صلة القرابة وارقام بطاقتهم القومية.

منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة اليومية الغير منتظمة

وفى ذات السياق، اعلنت وزارة القوى العاملة عن تقديم منحة لصالحة العمالة اليومية غير المنتظمة تقدر بـ 500 جنية.. تعرف على التفاصيل من هنا