إخلاء سبيل 10 متهمين بخرق حظر التجوال في الإسكندرية

قررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، إخلاء سبيل 10 أشخاص، بكفالة مالية قدرها 4 آلاف جنيه، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة، بعد اتهامهم بكسر ومخالفة قرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا.ووجهه النيابة العامة للمتهمين المُخلى سبيلهم، تهم كسر حظر التجول، وعدم الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية والوقائية، الرامية لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل الوطن وبين مواطنيه.وتبين أن عدد المتهمين المخلي سبيلهم خلال الأسبوع الأول لقرار حظر التجول 61 شخصًا في بدوائر أقسام الشرطة "مينا البصل، والجمرك، واللبان، وكرموز، والميناء، والشئون المالية، والطفل".كان المستشار مصطفى حلمي، المحارم العام لنيابة الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، قرر إخلاء سبيل 42 شخصًا، بضمان محال إقامتهم، على ذمة قضايا، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة، بعد اتهامهم بكسر ومخالفتهم قرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً، وحتى 6 صباحًا.