1 من كل 7 إسرائيليين في مستوطنة بني براك مصاب بكورونا

كشفت الإحصائيات الإسرائيلية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل مستوطنة بني براك، إذ إن واحدا من بين كل سبعة إسرائيليين مصاب بكورونا هناك.وأوضحت أن هناك 4 مدن يتفشى فيها الفيروس بشكل واسع، وهي: القدس المحتلة وفيها 916 مصابا، وبني براك بها 900 مصاب، وتل أبيب لديها 324 مصابا، وعسقلان بها 151 مصابا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وفرضت حكومة الاحتلال إجراءات إغلاق مشددة على بني براك، تشمل حظر الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات حتى وإن كانت للصلاة.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 6211 حالة، و32 حالة وفاة.وأكد الاحتلال إصابة يعقوب ليتسمان وزير الصحة الإسرائيلي، وزوجته، بفيروس كورونا، وتم نقلهما إلى الحجر الصحي، وذلك بعد اختلاطهما بعدد من كبار الموظفين المصابين بـ"كوفيد-19".