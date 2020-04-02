رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هاني الناظر: شعر الذقن والدموع والأظافر بيئة حاضنة لكورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:19 م
هاني الناظر
هاني الناظر
هدير شعراوي
طباعة
حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من أن شعر الذقن الكثيف ينقل عدوى كورونا عند ملامسته للفيروس، حيث يستقر فيها الرذاذ عند السعال والكحة لفترات طويلة ويكون بيئة حاضنة للفيروس‪.‬

وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدموع أيضا تنقل عدوى كورونا لاحتوائها على سوائل ومن ثم لمس الفرد لوجنتيه ووضعها على الأسطح أو ملامسة الأفراد‪.‬

وأكد استشارى الأمراض الجلدية أن غسيل الأيدى بالماء والصابون، العلاج الأمثل لمحاربة فيروس كورونا لدورهما فى إذابة الغطاء الدهنى الذى يغلف الفيروس لحماية الفرد والآخرين، ونصح  بالحفاظ على سلامة الأيدى وغسلها دائمًا بالماء والصابون والبعد عن التجمعات وترك مسافات بين الأفراد وتجنب ملامسة الأسطح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

فتح باب التطوّع لـ«طب قصر العيني» لمكافحة كورونا

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

وزير المالية: تكليف رئاسى برفع مكافأة أطباء الامتياز لـ2200 جنيه

الصور

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

image description

الأبواب المغلقة في وجه كورونا

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

الأكثر قراءة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

وزير التعليم يعلن تفاصيل المشروع البحثي للطلاب (فيديو)

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بسبب كورونا.. 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

شركة ألمانية تعتزم إنتاج «المادة الفعالة المحتملة» ضد كورونا

حراسات للخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية بسبب تهديدات

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

«زحمة كتاب» تصدر «الأمة المرحومة» بالعربية والإنجليزية

فى ذكرى هانز أندرسن.. حكاياته الخرافية للكبار كما هى للصغار

بيع لوحة للفنان المغربى محمد المليجى بـ5 ملايين درهم فى لندن

إصدارات قصور الثقافة مجانًا فى مبادرة الثقافة بين إيديك