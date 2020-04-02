هاني الناظر: شعر الذقن والدموع والأظافر بيئة حاضنة لكورونا

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من أن شعر الذقن الكثيف ينقل عدوى كورونا عند ملامسته للفيروس، حيث يستقر فيها الرذاذ عند السعال والكحة لفترات طويلة ويكون بيئة حاضنة للفيروس‪.‬وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن الدموع أيضا تنقل عدوى كورونا لاحتوائها على سوائل ومن ثم لمس الفرد لوجنتيه ووضعها على الأسطح أو ملامسة الأفراد‪.‬وأكد استشارى الأمراض الجلدية أن غسيل الأيدى بالماء والصابون، العلاج الأمثل لمحاربة فيروس كورونا لدورهما فى إذابة الغطاء الدهنى الذى يغلف الفيروس لحماية الفرد والآخرين، ونصح بالحفاظ على سلامة الأيدى وغسلها دائمًا بالماء والصابون والبعد عن التجمعات وترك مسافات بين الأفراد وتجنب ملامسة الأسطح.