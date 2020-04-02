إخلاء سبيل 13 متهمًا في 6 قضايا نشر أخبار كاذبة

أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحترازية، ضد 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات فى القضية.ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1394 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهم كل من "س. ص"، و"ك. أ"، و"ح. م"، و"ب. ط"، و"م.ع"، وإ. م" ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.