الصحة العالمية: 3 أدوية يتم تجربتها لعلاج كورونا

قال الدكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمكتب "الصحة العالمية" بمصر، إن تسارع زيادة المصابين بفيروس كورونا أمر مقلق، لكن ما زال يوجد أمل أن تحد إجراءات الدول من انتشار الفيروس وتحتويه.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن عدم ظهور الفيروس في 22 دولة، يرجع لاحتمالين إما أنه بالفعل لم يصلها لعدم وجود سياحة بها واختلاط مع الدول المصابة، أو أن تلك الدول ليس لديها إمكانيات التقصي، وأوضح أن منظمة الصحة تحاول تساعد الدول التي تعاني من نقص في الإمكانيات.وأردف أن، مصر وافقت على التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا، وهو ليس علاجًا جديدًا، وإنما أدوية تعالج أمراضًا أخرى وثبت مأمونيتها، وهي أدوية لعلاج الملاريا وأدوية لعلاج الإيدز وعلاج الإنترفيرون.