وزير السياحة: خسرنا مليارات بسبب «كورونا» لكن المواطن أهم

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إن مصر اتخذت إجراءات وقائية ضدر فيروس كورونا جعل قطاع السياحة يخسر مليارات، معلقًا: «خسرنا مليارات الدولارات، ولكن ده مش مهم في ظل حماية صحة المواطنين».وتابع «العناني»، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، «نقوم بتعقيم مصر بالكامل، وقادرون على تخليص الدولة منه».وأكد أن الإجراءات التي تتخذها مصر في مواجهة الفيروس ستجعلها وجهة السائحين بعد مرور أزمة كورونا، خاصة وأن جوها صحي.