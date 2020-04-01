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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسامة الغزالي حرب: إيطاليا شعرت بخيانة أوروبا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:45 م
أسامة الغزالي حرب
أسامة الغزالي حرب
رباب الأهواني
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قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، الباحث والمفكر السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إيطاليا شعرت بخيانة من أوروبا؛ لأنهم لم يساعدوها فى أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن محنة إيطاليا مع الفيروس مؤلمة.

وأضاف «حرب»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك مشاعر سلبي من الشعب الإيطالي تجاه أوروبا والعالم.

وأشار إلى أن العالم يتسابق للوصول إلى علاج لفيروس كورونا، لافتا إلى أن أمريكا فشلت فى مواجهة الفيروس، وهناك دول كثيرة تعانى منه.

وفي سياق متصل، وقفت إيطاليا، الثلاثاء، دقيقة صمت ونكست أعلامها حدادا على 11591 شخصا توفوا (حتى الآن) جراء جائحة فيروس كورونا.

وسجل هذا البلد المتوسطي والذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة ما يقرب من ثلث جميع الوفيات العالمية بسبب المرض، وعرف خلال شهر مارس عددا أكبر من الوفيات التي سببتها كارثة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

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