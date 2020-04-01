«التعليم» تحظر عقد أى امتحانات تحريرية: «الكل يلتزم» (مستند)

خاطبت وزارة التربية والتعليم، مساء الأربعاء، جميع المديريات التعليمية في ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.وشدّدت الوزارة، في خطابها الرسمي الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بما جاء في القرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقويم في الفترة المتبقية من العام الدراسي 2019 2020، مؤكدة حظر أي تجمعات داخل المؤسسات التعليمية، أو عقد أي امتحانات تحريرية للطلاب، حتى وإن كانت «تجريبية».ونبّهت وزارة التربية والتعليم، في خطابها على ضرورة الالتزام بالاعتبارات والمعايير التي أرسلتها الجهات المسؤولة عن الامتحانات الدولية، موضحة أن هذه التعليمات تسري على كافة المدارس الرسمية والخاصة، محذرة من مغبّة مخالفة القرار الذي ستكون عقوبته المساءلة القانونية.