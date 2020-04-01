محسن محيي الدين وزكي فطين عبدالوهاب ضيوف مسلسل «النهاية»

أكد المخرج ياسر سامي أن هناك العديد من ضيوف الشرف في أحداث مسلسله الجديد "النهاية"، والذي يلعب بطولته النجم يوسف الشريف، وينتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وأشار سامي لـ"الدستور"، إلى أن هناك العديد من المفاجآت الموجودة خلال حلقات المسلسل، وخاصة من حيث ضيوف الشرف الذين كتب لهم أدوارا مؤثرة في الأحداث بشكل كبير.وتابع: "من ضمن ضيوف الشرف المشاركين في العمل، كل من الفنان محسن محيي الدين، والفنان زكي فطين عبدالوهاب، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم".تدور أحداث المسلسل في عام 2120، ويحاول مهندس، التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عاما من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسانا آليا مستنسخا منه.المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.