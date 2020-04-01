وفد من وزارة الأوقاف يشارك فى تشييع جنازة حمدى زقزوق



قال "جمعة": «باسمي وباسم جميع العاملين بالأوقاف ننعى بخالص الأسى والحزن الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، ونتقدم لأسرته بخالص العزاء».



وأضاف "جمعة": «سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدين أن الأمة قد فقدت عالما ومفكرا كبيرا مستنيرا، سائلين الله عز وجل أن يتقبل صالح أعماله وأن يغمره بعميم رحمته، وأن يلهم آله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان».

توجه وفد من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف للمشاركة في تشييع جنازة الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، بمقابر العائلة بمدينة نصر.كان الدكتور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد نعى المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمود حمدي زقزوق عضو هيئة كبار العلماء، ووزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليومز