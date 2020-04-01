بعد توقفه بسبب كورونا.. استئناف تصوير «قوت القلوب» السبت

يستعد فريق عمل مسلسل "قوت القلوب"، الذي تخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي، لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وذلك بعد فترة من التوقف.وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل، أن المخرج مجدي أبوعميرة من المقرر أن يستأنف التصوير يوم السبت المقبل، وذلك بعد الإجازة التي أعطاها لفريق العمل خلال الفترة الماضية كتأمين وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، خوفا على العاملين بالمسلسل.وأضاف المصدر أن المخرج مجدي أبوعميرة سيكثف عدد ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة من أجل الانتهاء من المسلسل بشكل كامل، خاصة أن التصوير يتم بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل حاليا على قناة "الحياة" الفضائية.وينتمي العمل لنوعية الدراما المطولة ذات الـ45 حلقة، تعرض أول 25 حلقة قبل حلول الشهر الكريم، بينما يعرض باقي الحلقات بعد انتهاء شهر رمضان."قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبوعميرة.