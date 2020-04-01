رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد توقفه بسبب كورونا.. استئناف تصوير «قوت القلوب» السبت

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:08 م
مسلسل قوت قلوب
مسلسل قوت قلوب
منار إبراهيم
طباعة
يستعد فريق عمل مسلسل "قوت القلوب"، الذي تخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي، لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وذلك بعد فترة من التوقف.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل، أن المخرج مجدي أبوعميرة من المقرر أن يستأنف التصوير يوم السبت المقبل، وذلك بعد الإجازة التي أعطاها لفريق العمل خلال الفترة الماضية كتأمين وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، خوفا على العاملين بالمسلسل.

وأضاف المصدر أن المخرج مجدي أبوعميرة سيكثف عدد ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة من أجل الانتهاء من المسلسل بشكل كامل، خاصة أن التصوير يتم بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل حاليا على قناة "الحياة" الفضائية.

وينتمي العمل لنوعية الدراما المطولة ذات الـ45 حلقة، تعرض أول 25 حلقة قبل حلول الشهر الكريم، بينما يعرض باقي الحلقات بعد انتهاء شهر رمضان.

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبوعميرة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

خاص| 40 مليون كاش وعقد 3 مواسم أبرز شروط فتحي للتوقيع مع الزمالك

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

الصور

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

الرئيس السيسى يستعرض جهود مواجهة «كورونا» وتأمين حدود الدولة

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
ثروت الخرباوي
حسن البنا.. نبى الجماعة
المزيد

الثقافة

نهضة مصر تطلق مبادرة «ساعة لايف» خلال فترة الحظر

انطلاق مبادرة «لست وحدك» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

الشرنوبى وكارمن سليمان.. نجما بث «الثقافة» على يوتيوب

الروائي محمد كمال: أنتهيت من «تمثال الخزف» في فترة العزل