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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مليون جنيه و3400 شنطة تبرعات لمبادرة «الناس لبعضيها» بأسوان

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:02 م
أسوان
أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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شهدت مبادرة (الناس لبعضيهم ) لدعم ومساندة فئات العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى أطلقها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استجابة واسعة من مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمواطنين.

ووصل عدد الكراتين والشنط الغذائية إلى 3400 كرتونة وشنطة، بالإضافة إلى حوالى مليون جنيه كتبرعات مالية أودعت فى حساب المؤسسة العامة للتكافل الإاجتماعى برقم حساب 0000313810001 319 بنك مصر.

وقد أشاد محافظ أسوان بروح التكاتف المجتمعي والتلاحم الإنساني من خلال هذه المبادرة، والتى أطلقت لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بما يعكس المعدن الأصيل لأهالى أسوان وخاصة فى دعم ومساندة الأسر، التى يعولها مواطنين من العمالة الغير منتظمة أو التى ليس لها مصدر دخل آخر.

ووجه المحافظ، الشكر على التفاعل مع أهداف المبادرة النبيلة حيث قامت جمعيات ومؤسسات مصر الخير، والشيخ الحصرى، ونحمى تراثنا، والفادي، وثوب للتنمية، بتوفير المساعدات العينية من السلع الغذائية المتنوعة، إلى جانب قيام مواطنين بالتبرع المالى فى حساب المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي والتى تقع تحت إشراف مباشر من وزارة التضامن الاجتماعي، كان من أبرزهم رجل الأعمال سميح ساويرس وصاحب أحد محلات الحلويات يسرى فاروق.

و أضاف "عطية" بأنه تم وضع آلية لضمان وصول هذه المساعدات سواء العينية أو المالية لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية، مؤكدًا على أن هناك متابعة دقيقة لمنظومة صرف المساعدات المالية للعمالة الغير منتظمة عن طريق مديرية القوى العاملة بأسوان حيث تم صرف 3.6 مليون جنية على 7200 مستفيد، بواقع 500 جنية لكل منهم وذلك بعد تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين أثناء تسجيل بياناتهم بأكثر من طريقة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو صفحة الفيس بوك للمديرية أو على أرقام الواتس آب.
مليون جنيه و3400 شنطة تبرعات لمبادرة «الناس لبعضيها» بأسوان
مليون جنيه و3400 شنطة تبرعات لمبادرة «الناس لبعضيها» بأسوان

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