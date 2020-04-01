مصر تطور جهاز تنفس بـ«مشترك» يستخدمه أكثر من مريض (فيديو)

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن توصل الفني محمد عرفة، أحد العاملين بمستشفيات جامعة المنصورة، إلى ابتكار دائرة معدلة لأجهزة التنفس الصناعي تسمح باستخدام أكثر من مريض لجهاز تنفس صناعي واحد بنفس الكفاءة، دون نقل للعدوى عبر الزفير.وأوضحت الوزارة، خلال بيان لها، أن الجامعة أجرت اختبارًا بتوصيل الجهاز لمريضين على رئتين اختباريتين، ونجح في تحقيق الخدمة الطبية للرئتين دون أي أضرار، كما أنه جارٍ تعديل أجهزة التنفس الصناعي، بحيث يكون المعدل الكمي الخارج منها للمرضى كافيًا لعدد أكبر، بالإضافة إلى تركيب فلتر بكتيري على كل خرطوم موصل لمريض يعمل على تنقية الزفير العائد للجهاز مرة أخرى، ما يمنع اختلاط الزفير ونقل العدوى، مشيرة إلى أن التعديل كان في قطعة واحدة في الجهاز تمثلت في كونها "مشترك" يتفرع منه خراطيم أجهزة التنفس للمرضى، مع زيادة جهد الجهاز.ولفتت، إلى أن الجامعة أجرت تجربة أمان أخرى باستخدام أجهزة ومجسات حساسة داخل خراطيم الجهاز المعدل وعلى مستوى الهواء الداخل للرئة الاختبارية، وثبت نجاح التجربة.