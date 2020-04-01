«سياحة الوفد» تطالب بتيسيرات لتسجيل أكبر عدد من العمالة اليومية

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تخفيف نتائج الأوضاع الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد على مختلف شرائح المجتمع.وأضافت رمزي، في بيان، اليوم، أن العمالية غير المنتظمة أو العمالة اليومية هم أكثر الفئات المجتمعية تضررًا من القرار الحكومية الحالية والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطنين ومنع تفشي الفيروس.وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أنه حتى الآن سُجل نحو 1.3 مليون عامل يومي عبر موقع وزارة القوى العاملة من أجل الحصول على منحة الـ500 جنيه التي خصصتها الحكومة لمساعدة هذه الفئة بمختلف شرائحها.وأوضحت أمل رمزي، أنه برغم كبر حجم العمالة المسجلة على الموقع إلا أنها لاتزال ليست الأعداد الكاملة للعمالة غير المنتظمة وذلك بسبب وجود معوقات كثيرة لديى أغلب هذه العمالة في الوصول للإنترنت أو التسجيل للحصول على المنحة.وطالبت أمل رمزي، الحكومة بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات وإتاحة فرص أكثر للتواصل بين هذه الفئة وبين الوزارة للوصول إلى أكبر عدد ممكن ومساعدتهم حتى تتجاوز مصر هذه الأزمة.وشددت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية بفروعها في القرى والنجوع، بفعالية أكبر، مؤكدة أن الحكومة وحدها مهما خصصت من إمكانيات لن تستطيع تغطية احتياجات جميع العمالة اليومية في مختلف المحافظات.