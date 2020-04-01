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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دقيقة حدادًا على ضحايا كورونا فى إسبانيا (فيديو)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:16 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات تظهر وقوف المواطنين ورجال الشرطة ونواب البرلمان ومجالس المدن في إسبانيا، دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وكل يوم في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت إسبانيا يلتزم الجميع بالوقوف دقيقة صمتًا.

وسجلت إسبانيا، أمس الثلاثاء، رقمًا قياسيًا جديدًا منذ بداية انتشار الوباء، نتيجة وفاة 849 شخصًا خلال 24 ساعة.

وأودى وباء "كوفيد- 19" بحياة 8189 شخصًا في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضررًا بالمرض، من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا.

كما تسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذ أصيب 9222 شخصًا في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.

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