محاكمة لص ارتكب 12 واقعة بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة لص إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات.كان تمكن ضباط بوحدة مباحث قسم الشرابية من القبض على "عبدالله. ا"، عاطل، حال استقلاله سيارته دون لوحات معدنية، وبحوزته 4 بطاريات سيارة مجهولة المصدر، و6 مفتاح، مفك.بمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل سيارة طيب، وباستدعاء المجني تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.واعترف المتهم بارتكاب 12 حادثة سرقة بطاريات بذات الأسلوب، تم بارشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.