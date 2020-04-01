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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود الرقابة الإدارية في مكافحة تجار أزمة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:41 ص
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
نجلاء رفاعي
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على مدار أسبوع كامل من صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن فرض حظر التجوال على المواطنين مساءً، وتكاتف مؤسسات الدولة للتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا، كانت الرقابة الإدارية من أولى الإدارات التي كافحت مستغلي الأزمة وتجارها لحماية المواطنين.

أمين مخزن بدمياط يختلس مستلزمات مكافحة العدوى
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من أمين مخزن المستلزمات الطبية، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، وآخر مراقب صحي؛ لعرض الأول قطعة أرض يمتلكها تبلغ قيمتها السوقية بحوالى 120 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وبالإضافة إلى مبلغ 60 ألف جنيه استولى عليها الثاني لنفسه، ليتوسط له لدى أحد أعضاء لجنة الجرد المشكلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمعنية بجرد عهدة أمين المخزن، من المستلزمات الطبية لأصناف الكمامات والجوانتيات والمطهرات الطبية البالغ قيمتها بحوالي مليون جنيه.

ضبط مصنع ينتج الكمامات غير المُعقمة في منيا القمح
وضبط مشغل خياطة وتطريز، بأحد القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يصنع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والكمامات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة.

تم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة الى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي تبين انتهاء صلاحيتهم.

وفى محافظة المنوفية، تم ضبط مصنع آخر غير مرخص يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، وضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر وغير مدون عليها بيانات تصنيعية، وحوالى 4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليها بيانات مصطنعة معدين للتعبئة والاستخدام.

وضبط مصنع ومشغل بهما 25 ماكينة خياطة لتصنيع المستلزمات الطبية من خامات مجهولة المصدر، وكميات من المواد الكيميائية الضارة التي تستخدم في صناعة المنظفات والمطهرات غير مطابقة للمواصفات.

حملات على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية
تابعت هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حملاتها في مجال فرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها، أو التي يتم تخزينها استغلالا لحاجة المواطنين.

وأسفرت الحملات بالمحافظات عن ضبط 142469 من القفازات الطبية والكمامات، و231 ‏لتر من المطهرات، 905 زجاجة من الكحول مجهول المصدر بمحافظة أسيوط، بالإضافة الى ضبط 15000 عبوة كحول وجل و6000 لتر من مادة الكحول كان مُعد للتعبئة وتبين عدم مطابقته للمواصفات، و‏350 كمامة طبية مجهولة المصدر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.

وضبط 6200 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، و300 كيلو من مادة البلاستيك المُعد للتدوير والتصنيع للكمامات والقفازات المغشوشة، بالإضافة الى 300 كيلو من الصابون السائل ‏و350 ‏كيلو من مادة الصوديوم، 6040 عبوة من الأدوية مجهولة المصدر وادوية مُخدرة وغيرها من المخصصة للصرف من خلال التأمين الصحي ومحظور بيعها بعد من الصيدليات بمحافظة الشرقية.

مناشدة لتوخي الدقة في شراء مستلزمات مكافحة العدوى
وتناشد هيئة الرقابة الإدارية جميع المواطنين بضرورة توخي الدقة والحرص على سلامتهم بشراء المنتجات والمطهرات الطبية الموثوقة ذات العلامات التجارية المعلنة المدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبي أو صناعة، والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع.

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