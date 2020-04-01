رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تهبط وسط مخاوف العزل مع بداية سنة مالية جديدة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:08 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
طباعة
هوت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، في أول أيام السنة المالية الجديدة، في حين يتأهب مستثمرون لإجراءات عزل عام محتملة في طوكيو وركود عالمي وانخفاض حاد لأرباح الشركات ولمدفوعات التوزيعات النقدية بسبب وباء فيروس كورونا.

وهبط المؤشر نيكي 4.5 بالمئة ليسجل أقل مستوى إغلاق في أسبوع واحد عند 18065.41 نقطة. لكن التعاملات ككل كانت منخفضة وبلغ حجم الأسهم المتداولة على المنصة الرئيسية 2.72 تريليون ين وهو أقل مستوى في شهر.

وزاد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو ليسجل رقما قياسيا يوميا عند 78 شخصا أمس الثلاثاء، ليتجاوز الإجمالي 500 حالة وسط مناشدات لرئيس الوزراء شينزو آبي لإعلان حالة طوارئ تسمح للسلطات ببدء إجراءات عزل عامة بما في ذلك فرض قيود على الحركة.

وأظهر استطلاع للشركات يجريه بنك اليابان المركزي اليوم الأربعاء، أن معنويات المصنعين في اليابان تحولت لحالة من التشاؤم لأول مرة في سبعة أعوام.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.7 بالمئة إلى 1351.08 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق في أسبوع وأنهت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 اليوم على هبوط.

وكانت شركات الطيران القطاع الأسوأ أداء وهبط مؤشرها 6.7 بالمئة وهوى سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 8.3 بالمئة.

وكانت الأسهم الدفاعية التي حققت أداء جيدا نسبيا في الأسابيع الماضية بين الأكثر تضررا مع بيع المستثمرين لها لجني أرباح في بداية السنة المالية.

وهبط سهم شركة كاو كورب للكيماويات ومستحضرات التجميل 6.3 بالمئة وتراجع سهم إن.تي.تي دوكومو المشغلة للهاتف المحمول 6.6.

موضوعات متعلقة

«عبدالغفار»: امتحانات نهاية العام قد تكون في أغسطس

عادل الغضبان ينفي عزل بورسعيد عن باقي المحافظات بسبب «كورونا»

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

الصور

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

الأكثر قراءة

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

الحكومة: الوضع الطبى مطمئن ولا نية لاتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

تعليق ناري من أحمد الطيب على أزمة تجديد عقد فتحي وعاشور

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الصين تسلم موريتانيا مركزا لعلاج الأمراض المعدية

بنما تخصص أياما لخروج النساء وأخرى للرجال للسيطرة على كورونا

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

كواليس عمل قنوات مصر التعليمية.. تم إطلاقها في 4 ساعات وفريق عملها من المتطوعين

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبريل الوباء.. أبيض أم أسود؟!
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تواصل إجراءات لمواجهة كورونا «صور»

«قصور الثقافة» تطهر مواقعها من كورونا

مكتبات أتاحت الكتب مجانًا لزوّارها بسبب «كورونا»

أستاذ دراسات ثقافية: ثقافة الصورة ستغلب فيما بعد كورونا