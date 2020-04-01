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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض حكاية «أمر شخصي» لـ شيري عادل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:05 ص
شيري عادل
شيري عادل
دعاء عبد المقصود
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انتهت الفنانة ​شيري عادل من قراءة سيناريو ​حكاية "أمر شخصي" التي تقوم ببطولتها في مسلسل "إلا أنا" ومن المقرر أن تستكمل تصويرها بعد شهر رمضان المقبل، نظرًا لتوقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

حيث صورت شيري عددًا من مشاهد العمل مع المخرج محمود كامل، وتوقف التصوير بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا على أن يُعرض العمل بعد عيد الفطر المقبل.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وقررت قناة "dmc" عرض أول حكايتين من العمل قبل شهر رمضان وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر والتي انتهى عرضها، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة والمقرر بدء عرض حلقاتها يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل هو مسلسل "السهام المارقة" الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودي هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.

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